Bahçeli ile DEM Parti heyeti görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü; DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Erol da yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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