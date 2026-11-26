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Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe sevgilisi Murat Dalkılıç ile katılan güzel oyuncu Özgü Kaya, iddialı tarzıyla dikkat çekti. Göbeğine kadar uzanan derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle geceye katılan Kaya'nın sık sık dekoltesini kontrol etmesi de gözlerden kaçmadı.

Asil Gök - Derya Uluğ

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı Asil Gök'ten doğum gününde evlilik teklifi almıştı. Ünlü çift, 10 yıllık birlikteliklerini dün akşam İstanbul'da düzenlenen düğünle evlilikle taçlandırdı.

Murat Dalkılıç - Özgü Kaya

DÜĞÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Magazin dünyasının çok sayıda ünlü ismini bir araya getiren düğüne, bir süredir aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti de katıldı. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri ise kıyafet tercihiyle güzel oyuncu Özgü Kaya oldu.

DEKOLTESİ GÖBEĞİNE KADAR UZANDI

Düğün için siyah bir elbise tercih eden Kaya, göbeğine kadar uzanan derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun düğüne geldiği sırada sık sık dekoltesini kontrol etmesi de gözlerden kaçmadı.

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