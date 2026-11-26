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Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik "Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi"ni hayata geçirdi. İstanbul'un üç ilçesindeki dört yeni projeyi kapsayan kampanyanın ödeme koşulları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

YÜZDE 5 PEŞİNAT, 55 BİN TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Kampanya kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yalnızca yüzde 5'ini peşin ödeyerek ev sahibi olmak için ilk adımı atabilecek. 120 aya kadar vade imkanı sunulan kampanyada aylık taksitler 55 bin TL'den başlayacak. Kampanyadan yararlanan vatandaşların ilk taksit ödemeleri ise Ocak 2027'de başlayacak.

İSTANBUL'DA ÜÇ İLÇEYİ KAPSIYOR

Emlak Konut'un yeni ödeme sistemi kapsamında satışa sunulan projeler şöyle:

- Avcılar – Emlak Konut Gölyaka Evleri

- Arnavutköy – Yenişehir Gardenya Evleri

- Esenler – Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe

- Esenler – Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe

Dört yeni projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire ve bahçe katı seçenekleri de bulunuyor.

TAKSİTLER TÜFE'YE GÖRE ARTACAK

TÜFE endeksli satış modeliyle hayata geçirilen kampanyada taksitler altı aylık dönemlerde güncellenecek. TÜFE güncellemelerinde uygulanacak artış oranı en fazla yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesi ise Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek.

SON GÜN 31 ARALIK

Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört proje arasından kendilerine uygun konutu seçebilecek.

Kampanya koşulları ve projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un resmi internet sitesini ziyaret edebilecek veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilecek.