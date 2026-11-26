Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Lille, sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kazanan Fransız ekibi, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

ÜÇ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİLER

Bayern Münih, karşılaşmanın 15. dakikasında Dayot Upamecano'nun golüyle öne geçti. Lille, 62. dakikada Ayase Ueda'nın golüyle beraberliği yakalarken mücadelenin 65. dakikasında ise akıllara durgunluk veren bir gol yaşandı.

KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL MAÇA DAMGA VURDU

Lille'in hızlı gelişen atağında Ethan Mbappe'nin vuruşunda top direkten döndü. Seken topa müdahale eden Bayern Münihli Aleksandar Pavlovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Alman futbolcunun hatasıyla 2-1 öne geçen Lille, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.

İZLEYENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol, karşılaşmayı takip eden futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Pozisyonu izleyen bazı kullanıcılar, "Bu resmen şike", "Bu nasıl olur?", "Böyle gol mü atılır kendi kalesine?" şeklinde yorumlar yaptı. Şike iddialarını destekleyen herhangi bir somut bilgi ise bulunmuyor.

BAYERN MÜNİH İLK KEZ KAYBETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih 8 puanda kalırken Lille, Alman devi karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

İşte o golden kareler;