Bayern Münih maçında akılalmaz gol! İzleyenler inanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'in Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol damga vurdu. Alman futbolcunun yaptığı hata karşısında şaşkına dönen futbolseverlerden bazıları, pozisyona ilişkin şike iddiasında bulunacak kadar ileri gitti.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Lille, sahasında Bayern Münih'i 2-1 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
- Bayern Münih 15. dakikada Dayot Upamecano ile öne geçti; Lille 62. dakikada Ayase Ueda ve 65. dakikada Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı golle maçı çevirdi.
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih 8 puanda kalırken Lille puanını 4'e yükseltti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında milli kaleci Berke Özer'in formasını giydiği Lille, sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kazanan Fransız ekibi, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.
ÜÇ DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİLER
Bayern Münih, karşılaşmanın 15. dakikasında Dayot Upamecano'nun golüyle öne geçti. Lille, 62. dakikada Ayase Ueda'nın golüyle beraberliği yakalarken mücadelenin 65. dakikasında ise akıllara durgunluk veren bir gol yaşandı.
KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL MAÇA DAMGA VURDU
Lille'in hızlı gelişen atağında Ethan Mbappe'nin vuruşunda top direkten döndü. Seken topa müdahale eden Bayern Münihli Aleksandar Pavlovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Alman futbolcunun hatasıyla 2-1 öne geçen Lille, karşılaşmayı da bu skorla kazandı.
İZLEYENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol, karşılaşmayı takip eden futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Pozisyonu izleyen bazı kullanıcılar, "Bu resmen şike", "Bu nasıl olur?", "Böyle gol mü atılır kendi kalesine?" şeklinde yorumlar yaptı. Şike iddialarını destekleyen herhangi bir somut bilgi ise bulunmuyor.
BAYERN MÜNİH İLK KEZ KAYBETTİ
Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih 8 puanda kalırken Lille, Alman devi karşısında aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.
İşte o golden kareler;
Yorumlar (1)
golcü içgüdüsü olmalı.
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