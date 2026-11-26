Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının 25 Kasım akşamı yayımlanan bölümüne, doğuştan görme engelli olan 31 yaşındaki Esra Durmuş damga vurdu. Sosyoloji mezunu olan ve memur olarak çalışan Durmuş, yarışmada sergilediği performansla dikkat çekti.

ALTI TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Bankanın sırasıyla sunduğu 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin liralık teklifleri reddeden Durmuş, kutuları açtırmaya devam etti. Yarışma sırasında ablası Ebrar ile görüntülü görüşen Durmuş, ailesinden de destek aldı.

940 BİN LİRAYA "VARIM" DEDİ

Yarışmanın finalinde 250 bin lira ve 2 milyon liralık iki kutu kaldı. Bankanın sunduğu 940 bin liralık teklifi ailesiyle değerlendiren yarışmacı, bir süre düşündükten sonra "Varım" diyerek yarışmayı tamamladı.

KUTUSUNDAN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI

Durmuş'un yarışmanın başında seçtiği 19 numaralı kutu açıldığında ise büyük şaşkınlık yaşandı. Kendi kutusundan 2 milyon lira çıkan yarışmacı, 1 milyon 60 bin lira daha kazanma fırsatını kaçırdı.