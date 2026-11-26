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Samsun'un Atakum ilçesinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ölümü şüpheli bulunan kadının cep telefonunun kayıp olması soru işareti oluşturdu.

KOMŞUSU, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamadı. Kadının evine gelen komşusu, Ergün'ü mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CEP TELEFONU KAYIP

Kadının cep telefonunun yapılan aramalara rağmen bulunamaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Ölümü şüpheli bulunan Seyhan Ergün'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin yanı sıra savcının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerde bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı