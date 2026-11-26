Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Görüşmeyle ilgili tek cümlelik yorumGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyanın yaşadığı sorunları ele aldıklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Görüşmenin ardından iki isim basın mensuplarının karşısına geçti.
GÖRÜŞMENİN KONUSUNU AÇIKLADI
Görüşmenin içeriğine ilişkin kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanla Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" ifadelerini kullandı.
SON OLARAK 31 EKİM'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İki isim son olarak 31 Ekim'de bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştü.
DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME
Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün sabah saatlerinde de DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede, Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.