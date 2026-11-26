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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya gittiği öne sürülen haber alınamayınca yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni bulunan Mehmet Ali Göksu'nun (37) ölümüne ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı Mehmet K. tutuklandı. Olaya ilişkin 2 kişi de gözaltına alındı.

ARACIN ÇAMURA SAPLANDIĞINI SÖYLEDİ

Ermenek ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Mehmet Ali Göksu, arkadaşı Mehmet K. ile birlikte pazar günü saat 17.00 sıralarında Gımdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Mehmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, araçlarının çamura saplandığını, arkadaşı Göksu'nun yardım çağırmak için yanından ayrıldığı bir daha da haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı.

BARAJIN TAHLİYE BÖLÜMÜNDE BULUNDU

Mehmet Ali Göksu'nun salı günü arama yapan ekipler tarafından Balkusan Barajı'nın su tahliyesi bölümünde cansız bedeni bulundu. Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kan ve darbe izi olduğu belirlenen Göksu'nun cenazesi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göksu'dan alınan doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni de otopsi sonucu belirlenecek.

Mehmet Ali Göksu'nun cenazesi bugün öğle vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Göksu'nun kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan yanındaki arkadaşı Mehmet K. da sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, şüphe üzerine 2 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı