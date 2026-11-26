TRABZON'da heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan Şalpazarı- Beşikdüzü kara yolunu açma çalışmaları sürerken, 8 kişinin toprak altında kalmaktan 10 dakikayla kurtulduğu ortaya çıktı. Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Engin Turan, "Yağmur yağınca, 'Bırakalım' dedik. O sırada makine arıza da yaptı. Yemeğe gitmeye karar verdik. Biz gittikten sonra toprak komple kaymış, şans eseri 10 dakikayla kurtulduk" dedi.

Trabzon'da metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü sağanak, sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Şalpazarı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu 3 katlı ev yıkılırken, kayan toprak kütlesi Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun ulaşıma kapattı. Toprak, iri kayalar ve sel sularıyla kaplanan yolda belediye, Karayolları ve DSİ ekiplerinin çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

'ŞANS ESERİ 10 DAKİKAYLA KURTULDUK'

Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Engin Turan, "Burası heyelan bölgesi olduğu için burada insanlar yaşamıyordu. Sadece bağ bahçesiyle ilgilenmek için geliyordu. Yağışlı olduğu günler buraya kimse gelmiyordu. O gün sabah saatlerinde toprak, aşağıya doğru yola kaymıştı. Yığını açmak için makine istedik. Makine geldi ama malzeme fazla olduğu için yolu açamadık. Yağmur yağınca, 'Bırakalım' dedik. O sırada makine arıza da yaptı. Yemeğe gitmeye karar verdik. Biz gittikten sonra toprak komple kaymış, şans eseri 10 dakikayla kurtulduk. Yukarıdaki evlerin sahipleri ve bir operatör gelmişti. 8 kişiydik, 10 dakikayla bu kötü afetten kurtulduk. Şu anda yaşadığımıza bile sevinemiyorum. Yaklaşık 25 dönüm arazi yola kaydı. Evlerin sahiplerinin arazileri vardı. Şu anda ana yolu açmaya çalışıyorlar. Büyük kayalar ve çamur olan yerleri temizlemek zaman alıyor. Ana yol bugün öğleden sonra açılmış olacak inşallah" dedi.

'HASAR TESPİT EDİLECEK'

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Şalpazarı-Beşikdüzü ilçesinin 7'nci ve 8'inci kilometre arasındaki ana köprüde çalışmalar devam ediyor. Karşı yamaçta AFAD'ın heyelan nedeniyle boşalttığı 5 evin bulunduğu yamaç, koparak köprünün önünü tıkadı. Yukarıdan aşağıya gelen sel suyu da köprüyü doldurdu. Bu yol kapanarak heyelan alanı haline geldi. Tüm iş makinaları alanda çalışmalarını sürdürüyor. Köprü tam olarak temizlenip, ortaya çıktığında hasar tespit edilecek. Daha sonra da yol trafiğe açılacak. Köprünün ayaklarında hasarların olduğu görülüyor. Teknik inceleme sonucunda durum ortaya çıkacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı