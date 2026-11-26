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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftası geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray, aldıkları galibiyetlerle play-off turuna yükselme şanslarını artırdı. İki Türk temsilcisinin Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda karşı karşıya gelme ihtimali ise dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DERBİ İHTİMALİ

Galatasaray, 5. haftayı 9 puanla 14. sırada tamamlarken Fenerbahçe ise 8 puanla 16. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetin ardından ezeli rakiplerin play-off turunda eşleşme ihtimali de konuşulmaya başlandı.

10 BİN SİMÜLASYON YAPILDI

Ülke Puanı tarafından yapılan 10 bin simülasyon sonucunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

Bu oranla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, play-off turundaki en olası 11. eşleşme oldu. Listenin zirvesinde ise yüzde 5,1 ile Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.

GALATASARAY'IN OLASI RAKİPLERİ

Porto: Yüzde 5,1

Atletico Madrid: Yüzde 4,7

Villarreal: Yüzde 4,7

FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ