Şampiyonlar Ligi'nde tarihi derbi ihtimali! Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldıkları galibiyetlerle play-off şanslarını artıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirlerine rakip olma ihtimali taraftarları heyecanlandırdı. Yapılan 10 bin simülasyona göre ezeli rakiplerin eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
- Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası sonunda Galatasaray 9 puanla 14., Fenerbahçe 8 puanla 16. sırada yer aldı.
- 10 bin simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
- Bu oranla Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi play-off turundaki en olası 11. eşleşme olurken, listenin zirvesinde yüzde 5,1 ile Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftası geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray, aldıkları galibiyetlerle play-off turuna yükselme şanslarını artırdı. İki Türk temsilcisinin Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda karşı karşıya gelme ihtimali ise dikkat çekti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DERBİ İHTİMALİ
Galatasaray, 5. haftayı 9 puanla 14. sırada tamamlarken Fenerbahçe ise 8 puanla 16. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetin ardından ezeli rakiplerin play-off turunda eşleşme ihtimali de konuşulmaya başlandı.
10 BİN SİMÜLASYON YAPILDI
Ülke Puanı tarafından yapılan 10 bin simülasyon sonucunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
Bu oranla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, play-off turundaki en olası 11. eşleşme oldu. Listenin zirvesinde ise yüzde 5,1 ile Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.
GALATASARAY'IN OLASI RAKİPLERİ
- Porto: Yüzde 5,1
- Atletico Madrid: Yüzde 4,7
- Villarreal: Yüzde 4,7
FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ
- Atletico Madrid: Yüzde 4,7
- Sporting: Yüzde 4,6
- Galatasaray: Yüzde 4,6