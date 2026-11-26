Hastanede göğüs röntgeni çektiren kadından çok konuşulacak iddia: Görevli, sütyenim dahil...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde göğüs röntgeni çektirmek için devlet hastanesine giden bir kadın, görevlinin sütyeni dahil üzerindeki kıyafetleri çıkarmasını istediğini ve kendisine önlük teklif etmediğini öne sürdü. Görevlinin tavırlarından rahatsız olduğunu belirten kadın, Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu açıkladı.
- Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde göğüs röntgeni çektirmek isteyen bir kadın, görevlinin sütyeni dahil üzerindeki tüm kıyafetleri çıkarmasını istediğini iddia etti.
- Kadın, röntgen odasında hasta önlüğü bulunmasına rağmen görevlinin bu seçenek hakkında bilgilendirme yapmadığını öne sürdü.
- Kadın, yaşadıklarının ardından Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu; iddialar henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.
Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşandığı öne sürülen olay tepki çekti. Göğüs röntgeni çektirmek için hastaneye giden bir kadın, çekim öncesinde görevlinin kendisine yönelik tutumundan rahatsız olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.
"SÜTYENİM DAHİL ÜSTÜMÜ ÇIKARMAMI İSTEDİ"
Daha önce de göğüs röntgeni çektirdiğini belirten kadın, görevlinin sütyeni dahil üzerindeki kıyafetleri çıkarmasını istediğini iddia etti. Bunun nedenini sorduğunda ise görevlinin kıyafetlerinde metal bulunabileceğini söylediğini aktardı. Kadın, üzerinde metal olup olmadığının sorulması yerine kıyafetlerini tamamen çıkarmasının istendiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.
HASTANEDE ÖNLÜK BULUNMASINA RAĞMEN...
Röntgen odasında hasta önlüklerinin bulunduğunu ancak görevlinin bunları kullanabileceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapmadığını ileri süren kadın, kendisinin önlük giyip giyemeyeceğini sorduğunu ve görevlinin "İstersen giy" yanıtını verdiğini belirtti. Daha önce röntgen çektirmemiş olması halinde bu seçeneği bilemeyeceğini ifade eden kadın, görevlinin barkodu aldığı sırada kendisine bakarak sırıttığını da iddia etti.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ŞİKAYET ETTİ
Yaşadıklarının ardından Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduğunu açıklayan kadın, kendisine konunun uzmanlar tarafından inceleneceğinin ve geri dönüş yapılacağının bildirildiğini söyledi. Kadının hastane personeline yönelik iddiaları henüz bağımsız olarak doğrulanmadı.