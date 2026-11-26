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Meksika'nın Chilpancingo kentinde düzenlenen bağımsızlık kutlamaları, siyasiler arasında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Törene katılan Milletvekili Yolotsin Dominguez'in, Guerrero Valisi Evelyn Salgado'yu selamladığı sırada valinin elbisesine beyaz bir toz serptiği kameralara yansıdı.

VALİNİN ÜZERİNE TOZ SERPTİ

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan Milletvekili Dominguez, iddiaları reddederek videoların yapay zeka ile manipüle edildiğini öne sürdü. Ancak Dominguez ile aynı partide siyaset yapan Milletvekili Joaquin Badillo, olayın yaşandığı anlara bizzat tanık olduğunu söyleyerek meslektaşının bu savunmasını boşa çıkardı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi