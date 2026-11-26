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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen, eski finans danışmanı ve firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk'ü, yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını usulsüz şekilde aktarmak ve Prens Andrew'un hesabına 750 bin sterlin yatırılmasına aracılık etmekle suçlayarak İngiltere'de mahkemeye verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri İngiltere'de birbirine girdi. FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen eski finans danışmanı olan firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açarken, milyonlarca sterlinlik para trafiği İngiliz kraliyet ailesine uzandı.

"Selman Türk yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını sahibi olduğu şirketlere aktardı"

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre, 81 yaşındaki Nebahat İşbilen, eski finans danışmanı Selman Türk'ün kendisine ait yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını usulsüz şekilde, sahibi olduğu veya kontrolündeki şirketlere aktardığını iddia etti. Nebahat İşbilen, 2019'da dönemin York Dükü Prens Andrew'un kişisel hesabına yatırılan 750 bin sterlinin kendisine Andrew'un pasaport işlemlerine yardım etmesi karşılığında verilmesi gereken bir hediye olarak anlatıldığını savundu.

İşbilen'in avukatı Simon Colton, müvekkilinin söz konusu 750 bin sterlinlik ödemeye onay verdiğini ancak Selman Türk tarafından paranın gönderilme amacı konusunda yanıltıldığını belirtti. Colton, Türk'ün müvekkilinin güvenini kasıtlı ve sistematik biçimde kötüye kullandığını, mal varlığını kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını ileri sürdü.

İşbilen'in avukatları ayrıca Selman Türk'ün eski York Düşesi Sarah Ferguson'a 2019'da 60'ıncı doğum günü kutlaması için yapıldığı öne sürülen 15 bin sterlinlik ödemeyi organize ettiğini, Prenses Beatrice için ise miktarı açıklanmayan bir düğün hediyesi ödemesi gerçekleştirdiğini mahkemeye bildirdi.

Selman Türk ve avukatları suçlamaları reddetti

Selman Türk ise hakkındaki suçlamaları reddederek, İşbilen'in kendi mali işlerini kontrol ettiğini ve para transferlerini bizzat yönlendirdiğini savundu.

Türk'ün avukatı Joshua Hitchens da İşbilen'in dönemin York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson ile bir araya gelerek Türkiye'de tutuklu bulunan eşi İlhan İşbilen'in durumunu görüştüğünü hatırlattı. Hitchens, bu görüşmeler dikkate alındığında İşbilen'in 750 bin sterlinlik ödemenin pasaport veya vize işlemleri karşılığında gizlice ödenen bir ücret olduğuna inanmış olamayacağını ileri sürdü.

"İşbilen mal varlığını yurt dışına çıkarmak amacıyla 2017'de Yunanistan'a, 2018'de ise Londra'ya yerleşti"

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesi Türkiye'de büyük bir sabun ve kozmetik şirketinin kurucuları arasında yer alan Nebahat İşbilen, eşi İlhan İşbilen'in 2015 yılında tutuklanmasının ardından mal varlığını yurt dışına çıkarmak amacıyla 2017'de Yunanistan'a, 2018'de ise Londra'ya yerleşti.

Öte yandan, dönemin York Dükü Prens Andrew'un hesabına yatırılan 750 bin sterlinin iade edildiği, Andrew'un ise aralık ayında davada tanık olarak ifade vermesinin beklendiği belirtildi. Andrew'un dava kapsamında herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı vurgulandı.

İngiltere'de görülen davanın mart ayında tamamlanması, yazılı kararın ise daha sonraki bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı