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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Norveç temsilcisi Viking'i Metropolitano'da konuk etti. İspanyol ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

SÖRLOTH PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Alexander Sörloth'un golüyle öne geçen Atletico Madrid, 24. dakikada Julian Alvarez'in rakip fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Beş dakika arayla bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 önde giren İspanyol ekibi, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korudu.

VIKING MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Norveç temsilcisinde Henrik Falchener, karşılaşmanın 90+1. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Atletico Madrid sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 7'ye yükseltti. Norveç temsilcisi Viking ise 4 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP PSV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a konuk olacak. Viking ise sahasında Feyenoord'u ağırlayacak.