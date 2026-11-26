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Cesur pozları ve iddialı fotoğraf çekimleriyle adından söz ettiren 35 yaşındaki model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yeni bir gelir kapısı araladı. Ünlü model, OnlyFans'ın kurucu ortağı Tim Stokely tarafından hayata geçirilen abonelik platformu Subs'a katıldığını duyurdu.

MEGAN FOX'UN İZİNDEN GİTTİ

Ratajkowski, platformda yalnızca içerik üreticisi olarak yer almayacağını, aynı zamanda şirketin hissedarlarından biri olduğunu da açıkladı. Ünlü model böylece geçtiğimiz ay platforma katılan Megan Fox ve Michele Morrone'un izinden gitti.

Megan Fox

AYDA MİLYONLARCA DOLAR KAZANABİLİR

Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi bulunan Ratajkowski'nin yeni girişiminden ne kadar gelir elde edeceği ise merak konusu oldu. Sektör uzmanları, ünlü modelin geniş takipçi kitlesi sayesinde abonelerine özel içerikler sunarak ayda milyonlarca dolar kazanabileceğini belirtiyor.