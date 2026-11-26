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Rus düşünür ve siyaset teorisyeni Aleksandr Dugin, Avrupa'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürütmek amacıyla otoriter bir yönetim biçimine sürüklenebileceğini öne süren Dugin, kıtanın gelecekte Ukrayna'ya benzer bir duruma gelebileceğini savundu.

AVRUPA'NIN UKRAYNA'YA DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Yayımlanan değerlendirmede, Ukrayna'nın Avrupa'nın bir parçası olduğu yönündeki söylemin tersine de dönebileceği ifade edildi. Avrupa ile Rusya arasında doğrudan bir savaş çıkması halinde Avrupa ülkelerinin alışılmış yaşam biçimlerinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

FAŞİST DİKTATÖRLÜK İDDİASI

Avrupa ülkelerinin olası bir savaş durumunda demokratik yönetim anlayışından uzaklaşabileceği ve faşist bir siyasi modele geçebileceği iddia edildi. Ukrayna'daki mevcut yönetim biçimi üzerinden yapılan değerlendirmede, benzer bir siyasi dönüşümün Avrupa'da da yaşanabileceği savunuldu.

AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE BULUNUYOR

Avrasyacılık görüşleriyle tanınan Dugin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini destekleyen isimler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden politikaları desteklediği gerekçesiyle Dugin'i 6 Ekim 2022'de yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi