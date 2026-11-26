Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk sınavında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting ile 2-2 berabere kaldı.

BRUNO FERNANDES'TEN AÇIKLAMALAR

Sporting Lizbon mücadelesinin ardından TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes, hem Avrupa'daki puan durumuna hem de ligdeki zorlu sürece dikkat çekti.

''KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMALIYIZ''

Her maçın önemine vurgu yapan Fernandes, ligde küme düşme hattında bulunduklarını hatırlatarak "Her maç bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi farklı bir organizasyon. Tur atlamak için puana ihtiyacımız var. Şu ana kadar topladığımız puanlar yetmeyecek. İki hafta sonra oynayacağımız maça odaklanmamız gerekecek ama şimdi Premier Lig'e dönüyoruz ve orada ne kadar hassas bir durumda olduğumuzu bilmeliyiz. Küme düşme potasındayız. Bu durum böyle bir kulübe yakışmıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmalıyız.'' dedi.