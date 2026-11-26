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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA ÜÇ AYRI SUÇU KAPSIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı dikkat çekti. Soruşturmanın "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçlarını kapsadığı belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

EVİNDE ÖĞÜTÜCÜ BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında Aras Tan'ın ikametinde gerçekleştirilen aramalarda esrar maddesi ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi. Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına nasıl yansıyacağı ve Aras Tan'ın hukuki durumunun ne olacağı, adli işlemlerin ardından netlik kazanacak.

NAMIK TAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlunun gözaltına alınmasının ardından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi