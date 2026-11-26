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Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. A Haber'de katıldığı programda altın piyasasındaki hareketleri, Kapalıçarşı'da fiziki altına yönelik talebi ve küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.

Yıl boyunca altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve düşüşleri hatırlatan Memiş, piyasadaki hareketlerin teknik ve mantık açısından okunmakta zorlandığını belirtti. Yatırımcıların kısa vadeli alım satımlar yerine uzun vadeli strateji belirlemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle fiziki altın piyasasında yaşanan işçilik artışına dikkat çekti.

"TEKNİK VE MANTIK OLARAK OKUNAMAYAN BİR YÜKSELİŞ VAR, UZAK DURUN"

Altının yılın ilk döneminde 5 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, gram altının ise 8 bin 157 lirayı gördüğünü hatırlatan Memiş, o dönemde yatırımcılara temkinli olmaları yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Yükselişin sağlıklı bir zeminde gerçekleşmediğini düşündüğünü belirten Memiş, o dönemde yaptığı değerlendirmeyi şu sözlerle hatırlattı: "Teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş var, uzak durun."

Yıl içinde gram altının 5 bin 950 liraya, ons altının ise 3 bin 950 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, ağustos ayında yeniden yükseliş yaşandığını ancak sonraki gelişmelerle fiyatların tekrar baskılandığını ifade etti.

"YİNE TEKNİK VE MANTIK OLARAK OKUNAMAYAN BİR ÇÖKÜŞ VAR"

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşleri değerlendiren Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekti. Yalnızca altın ve gümüşte değil, borsa, kripto para ve tahvil piyasalarında da sert hareketler yaşandığını belirten uzman isim, mevcut tabloyu riskli bulduğunu dile getirdi.

Yıl içindeki yükseliş döneminde gram altın için 10 bin lira öngörüsünü de hatırlatan Memiş, 8 bin lira seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde yıl sonunda bu rakamın görülebileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak savaşın yeniden başlamasıyla altın fiyatlarının gerilediğini belirtti.

Mevcut düşüşü de önceki yükseliş gibi teknik ve mantık açısından açıklamakta zorlandığını ifade eden Memiş, "Şimdi de diyorum ki yine teknik ve mantık olarak okunamayan bir çöküş var piyasada. Yine iyi bir şey gelmiyor. Yine operasyon yapıyorlar, yine öngörülemez bir durum" ifadelerini kullandı.

Memiş, yatırımcıların piyasadaki gelişmeleri yalnızca günlük fiyat hareketleri üzerinden değil, daha geniş bir perspektifle değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN İŞÇİLİĞİ 5 BİN DOLARA ÇIKTI

İslam Memiş, Kapalıçarşı'da kilogram külçe altın işçiliğinin yıl içinde çok sert değiştiğini belirtti. Ocak ve şubat aylarında kilogram altın için 12 bin 500 dolara kadar işçilik ödendiğini söyleyen Memiş, savaş sonrasında bu tutarın eksi 1.000 dolara kadar gerilediğini ifade etti.

Son satış dalgasının ardından fiziki altına talebin yeniden arttığını kaydeden Memiş, işçilik tutarının bugün 5 bin dolara kadar yükseldiğini belirterek şöyle konuştu: "Ocak ayında, Şubat ayında biz Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalıçarşı piyasasında 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik gördük. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi/yatırımcı Türkiye'den 1 kilogram altın almak için üzerine 12.500 dolar veriyordu."

Savaşla birlikte altın fiyatlarının gerilemesiyle işçiliklerin de düştüğünü belirten Memiş, "12.500 dolarlık işçilikler gitti, -1.000 dolara geriledi" dedi.

Son dönemdeki sert satışların ardından fiziki altına talebin yeniden yükseldiğini söyleyen Memiş, "Bu sefer o -1.000 dolar işçilikler bugün 5.000 dolara kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINA TALEP ARTTI

Türkiye genelinde paketli gram altın arzında da sıkışma yaşandığını belirten Memiş, hafta sonuna denk gelen sert düşüşün ardından talebin arttığını ve bazı noktalarda fiziki altın bulmanın zorlaştığını söyledi.

İşçilik ve makas aralıklarının geçici olarak yükseldiğini ifade eden Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirterek, "Panik yapmaya gerek yok, birkaç gün sonra normalleşir" değerlendirmesinde bulundu.

ONS ALTIN 3 BİN 430 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Altın fiyatlarında gün içerisinde yaşanan sert hareketlere dikkat çeken Memiş, ons altının 3 bin 430 dolara kadar geriledikten sonra 3 bin 540 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Gün içinde 110 dolarlık hareket yaşandığını belirten Memiş, bunun piyasalardaki belirsizliği gösterdiğini ifade etti.

Kapalıçarşı'daki gram altın fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Memiş, program sırasında alış fiyatının 6 bin 55 lira, satış fiyatının ise 6 bin 142 lira civarında olduğunu aktardı.

ALTIN TAHMİNLERİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Memiş, bu yıl için daha önce dile getirdiği 3 bin 880 dolar seviyesinin altına inilmesini beklemediği yönündeki öngörüsünün gerçekleşmediğini de belirtti. Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerin sık sık değişebildiğine dikkat çeken uzman isim, bankaların ve uluslararası kuruluşların yıl içinde çok sayıda tahmin revizyonu yaptığını hatırlattı.

Yılın başında ons altın için 6 bin ila 6 bin 500 dolar seviyelerini öngören raporların yayımlandığını belirten Memiş, düşüş sonrasında ise 3 bin 200-3 bin 300 dolar ve 3 bin dolar seviyelerinin konuşulmaya başlandığını aktardı.

Memiş, 3 bin 800-3 bin 880 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde kurumların yeniden 4 bin, 4 bin 200 ve 4 bin 500 dolar seviyelerine yönelik tahminler açıklayabileceğini söyledi. Ancak bu tahminlerin sürekli değişebileceğini vurgulayan uzman isim, yatırımcıların yalnızca fiyat hedeflerine odaklanmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi