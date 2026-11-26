Fenerbahçe maçında futbolseverleri çıldırtan ses: Bu alet stada nasıl girdi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ambulans sirenini andıran ses damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin atağa çıktığı anlarda duyulan sesten rahatsız olan futbolseverler, söz konusu sesi çıkaran aletin stadyuma nasıl sokulduğunu sorguladı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i İngiltere'de oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 22 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti aldığı mücadelede ilginç bir olay da yaşandı.
AMBULANS SİRENİNİ ANDIRAN SES
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin atağa çıktığı anlarda ambulans sirenini andıran bir sesin duyulması dikkat çekti. Söz konusu ses, karşılaşmayı takip eden futbolseverleri oldukça rahatsız etti.
STADYUMA NASIL SOKULDUĞUNU SORGULADILAR
Rahatsız edici sese tepki gösteren futbolseverler, bu sesi çıkaran aletin stadyuma nasıl sokulduğunu sorguladı. Sesin hangi araçtan çıktığı ise netlik kazanmadı.