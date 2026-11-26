Oyuncu Melisa Döngel, aile kurma fikrine artık daha sıcak baktığını söyledi. İstanbul Arnavutköy'de annesi Natalia Orlova ile bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, "Geç kaldığımı düşünmüyorum ama aile kursam fena olmaz gibi bu aralar. Her şeyin bir hayırlısı var" dedi.

Milliyet'in aktardığı görüşmede Döngel'e, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile adının birlikte anılması da soruldu. Torreira'yı yakın bir dostu olarak tanımlayan oyuncu, "Çok yakın arkadaşım, çok seviyorum. Sürekli görüşüyoruz" yanıtını verdi.

ANNESİ DAMATTAN TEK ŞEY İSTEMİŞTİ

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kirli Sepeti gibi yapımlarla tanınan Döngel'in evlilik planları birkaç gündür konuşuluyor. Oyuncu, annesiyle görüntülendiği bir önceki karşılaşmada "Evlen diye baskı geliyor mu?" sorusuna kısaca "Evet" demişti.

Aynı karşılaşmada Natalia Orlova da damat adayında ne aradığını 2. Sayfa'ya gülerek şöyle anlatmıştı: "En önemli şey sevgi. Benim kızımı sevsin. Sevgisini göstersin. Adam gibi adam olsun." Orlova bu kez de kızını övdü: "Başarısıyla gurur duyuyorum. Çok iyi bir kız, hayırlı evlat. Kendisini çok seviyorum."

AKSİYON FİLMİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Kariyer hedeflerini de anlatan Döngel, yeni projelerde farklı bir türü denemek istediğini belirterek "Aksiyon dolu bir filmde oynamayı çok isterim" dedi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık bir buçuk yıldır binicilikle ilgilendiğini ve düzenli olarak spor yaptığını da söyledi.