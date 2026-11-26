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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yılın son kez bir araya gelecek MGK, Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bölgede tırmanan krizleri ele alacak.

TOPLANTI SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının saat 14.00 sıralarında başlaması bekleniyor. Toplantının ne kadar süreceği ve bildirinin hangi saatte açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı.

ÖNCELİK TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kurulun ilk gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda, 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Çerçeve Yasa'nın sahadaki uygulaması ve hukuki yansımaları değerlendirilecek. Kurul üyelerine, PKK terör örgütünün silah bırakma adımları ve sahadaki son durum hakkında bilgi sunulacak.

HAKURK'TAKİ 14 BARINMA MERKEZİ MASADA

Hakurk bölgesinde PKK terör örgütü tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) saha raporları da görüşülecek. Irak ve Suriye'deki gelişmeler de Kurulun gündeminde yer alıyor.

HÜRMÜZ'DE TİCARİ GEMİLERE SALDIRILAR

Toplantıda İran ile ABD arasındaki tıkanmanın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan saldırılar ele alınacak. Bölgedeki gerilimin Türkiye'ye olası etkileri de değerlendirilecek.

GAZZE VE UKRAYNA'DA SON DURUM

MGK üyeleri, Gazze'deki ateşkes ihlallerini ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de masaya yatıracak.

LİBYA, EGE VE DOĞU AKDENİZ

Kurulda Libya, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de görüşülecek. Toplantıda alınan kararlar, yazılı bir bildiriyle kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA