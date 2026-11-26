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Oyun dünyasının merakla beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI'da (GTA 6) Mandy karakterini seslendiren 32 yaşındaki oyuncu Leslie Shoaibi, geçmişte erkekler hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Oyunun piyasaya sürülmesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun 2025 yılında yayımladığı videolar yeniden tartışılmaya başlandı.

ERKEKLER HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre Shoaibi'nin geçmişte TikTok üzerinden yayımladığı videolarda erkeklerin yalnızlığına ilişkin alaycı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

GTA 6'daki Mandy karakteri.

Oyuncunun bir başka paylaşımında heteroseksüel erkeklerden nefret ettiğini düşündüğünü söyleyenleri haklı bulduğunu ifade etmesi de eleştirilere neden oldu.

TAKİPÇİ SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI

GTA 6'nın piyasaya sürülmesinden önce Instagram'da yaklaşık 68 bin takipçisi bulunan Shoaibi'nin takipçi sayısı kısa sürede 300 bine yaklaştı. TikTok'ta da benzer bir takipçi kitlesine ulaşan oyuncunun seslendirdiği Mandy karakteri, oyunun sevilen karakterlerinden biri haline geldi.

OYUNSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun geçmişteki paylaşımları oyunseverler arasında görüş ayrılığına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Shoaibi'nin ifadelerini mizah kapsamında değerlendirerek oyuncuyu savunurken bazıları ise söz konusu paylaşımların cinsiyetçi olduğunu ve erkeklerin ruh sağlığı sorunlarını küçümsediğini belirtti.