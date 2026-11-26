İran'da ocak ayındaki hükümet karşıtı protestoların ardından tutuklanan 21 yaşındaki Taraneh Rahimi, idam cezasıyla cezaevinde bekliyor. İkiz kardeşi Romina ise 25 yıl hapis cezası aldı. BBC Farsça'ya konuşan kuzenleri Mesud Nurmuhammedi, ikizlerin gözaltında dövüldüğünü öne sürdü.

Nurmuhammedi'nin anlattığına göre anneleri, kızlarını cezaevinde ilk gördüğünde yüzleri şişmiş ve morarmış, saçları yolunmuştu; anne onları yalnızca seslerinden tanıyabildi. Kuzen, Taraneh'in bacaklarına aldığı darbeler yüzünden haftalardır düzgün yürüyemediğini, tedavi edilmeyen bir baş yaralanmasının yol açtığı kulak enfeksiyonunun da dengesini bozduğunu söyledi. "Moralini yüksek tutuyor ama gözyaşlarına boğulduğu günler oluyor" dedi.

AİLE: İTİRAF TEHDİTLE İMZALATILDI

ABD'de yaşayan Nurmuhammedi'nin iddiasına göre Taraneh, sorgucuların kardeşine cinsel saldırıda bulunmakla tehdit etmesi üzerine itirafnameyi imzaladı. İkizler, protestoların bitmesinden iki hafta sonra, ocak ayının sonunda gözaltına alındı. Aile, üç aydan uzun süre kızların nerede tutulduğunu öğrenemedi.

Kardeşler, İsfahan'da Devrim Muhafızları mensubu bir kişinin öldürüldüğü bölgedeki gösteriler nedeniyle yargılandı. BBC'nin bir bölümünü gördüğü karar belgesine göre Taraneh, İran ceza yasasında idamı gerektiren "muharebe" suçundan mahkûm edildi; belgede "insanların canını tehlikeye atmak amacıyla kesici alet çekmek" ifadesi yer alıyor. Romina'ya bu suça yardım etmekten 25 yıl hapis verildi. İki kardeş suçlamaları reddediyor; kuzenleri, Taraneh'in elinde kesici alet bulunduğuna dair kanıt olmadığını söylüyor.

BM'nin İran insan hakları raportörü Mai Sato, kardeşlerin 10 kişinin idama mahkûm edildiği bir davada yargılandığını, ancak kararda kime hangi eylemin atfedildiğinin açıklanmadığını belirtti.

BU YIL DOKUZ KADINA İDAM CEZASI VERİLDİ

Sato'ya göre ocak protestolarıyla bağlantılı olarak bu yıl altı kadın idama mahkûm edildi; üç kadın da başka suçlamalardan aynı cezayı aldı. ABD merkezli insan hakları ajansı HRANA'nın kayıtlarına göre bu dokuz ceza, 2025'e kadarki on yılın tamamında benzer suçlardan kadınlara verilen idam cezalarından fazla; o dönemde hiçbir yılda sayı üçü geçmemişti. Protestolarla bağlantılı cezalardan üçü sonradan bozuldu, ikisi yeniden yargılamaya gönderildi. Sato, protestolar nedeniyle bugüne kadar en az 39 kişinin idam edildiğini söylüyor.

İdam bekleyen diğer kadınlardan cezaevinden ses kayıtları ulaştı. Hak örgütlerine göre 33 yaşındaki inşaat mühendisi Mahbube Şabani, yaralı göstericileri taşıdıktan sonra casusluk yasası uyarınca eylülde idama mahkûm edildi. Meşhed'deki cezaevinden gönderdiği mesajda "Herkes ruhen çok kötü durumda, özellikle de cezası kesinleşenler" dedi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle dine hakaretten idam cezası aldığı bildirilen 23 yaşındaki Necme Emini'ye atfedilen kayıtta ise şu söz yer alıyor: "Hayatta olduğum sürece tek umudum var: Ömrüm ilmikle sona ermeden özgür ve müreffeh bir İran görmek."

TAHRAN İŞKENCE İDDİALARINI REDDEDİYOR

İran'ın Londra Büyükelçiliği, BBC'ye verdiği yanıtta protesto davalarında idam cezasının arttığı yolundaki iddiaları "yanıltıcı" olarak niteledi, işkence iddialarını kesin bir dille reddetti. Büyükelçilik, idam cezalarının "kasten adam öldürme" ve "muharebe" suçlarını içeren davalarda verildiğini, "baskı altında alınan itirafların hukuki geçerliliği olmadığını" bildirdi.

Protestolar aralık sonunda ekonomik şikâyetlerle başlamış, 1979'daki devrimden bu yana ülkedeki en büyük gösterilere dönüşmüştü. HRANA, gösterilerin bastırılması sırasında 7 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiğini açıklıyor. İran hükûmeti ise can kaybını 3 bin 117 olarak veriyor ve olaylardan ABD ile İsrail'i sorumlu tutuyor.

Kaynak: BBC