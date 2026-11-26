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Önceki genel seçim sonuçlarına ilişkin tahminleriyle dikkat çeken Betimar Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasında partilerin oy oranları belli oldu. Ülke TV ekranlarında yayınlanan "Baş Başa" programında paylaşılan araştırmanın sonuçları, siyasi partilerin güncel oy dağılımına ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

SONUÇLARI İLK KEZ AÇIKLADI

Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, 16-21 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını ilk kez Ülke TV canlı yayınında açıkladı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA, YENİ PARTİ İKİNCİ

Kararsızların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti yüzde 32,1 ile anketin ilk sırasında yer aldı. Yeni Parti yüzde 20,9 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken DEM Parti yüzde 9,8 ile üçüncü oldu. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçüldü. İYİ Parti ise yüzde 8 ile MHP'nin hemen arkasında yer aldı.

İŞTE PARTİLERİN GÜNCEL OY ORANLARI

Betimar Araştırma'nın kararsızlar dağıtıldıktan sonra açıkladığı ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı: