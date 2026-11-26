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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada AK-47 kalaşnikof, kar maskeleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin silahlı eylem hazırlığında oldukları ihtimali üzerinde duruluyor.

İSTANBUL SOKAKLARINDA NEFES KESEN KOVALAMACA

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, akşam saatlerinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün ihtara uymayarak kaçmaya başlaması üzerine ekipler harekete geçti. İlçe genelinde yaklaşık 20 dakika süren takip sırasında bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kovalamaca sırasında meydana gelen kazalarda çok sayıda otomobilde maddi hasar oluştu. Bazı araçlara ise kurşun isabet etti. Mahalle sakinleri, olay sırasında s*l*h sesleri duyduklarını ve yaşananlar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını anlattı.

ARAÇTAN KALAŞNİKOF VE KAR MASKELERİ ÇIKTI

Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durdurulan otomobildeki M.A., A.O.E. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, kar maskeleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilirken hedeflerinin ne olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde trafikte yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gece üç kez kurşunlandığını açıkladığı öğrenildi. M.A., saldırılarda ailesinin ölüm tehlikesi atlattığını ve köpeğinin yaralandığını belirtmiş, can güvenliğinin sağlanması için yetkililerden yardım istemişti.

İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

M.A.'nın evine yönelik saldırılarla son yaşanan olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemleri için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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