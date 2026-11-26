Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi? Deniz Gül için karar verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Deniz Gül, Aston Villa maçında galibiyet golünü atarken aldığı darbe sonucu burnunda kırık oluşmuştu. Ameliyat edilen milli santrforun derbide forma giyip giyemeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçta golü atan ancak pozisyonda burnu kırıldığı için ameliyat edilen Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisindeki durumu netleşti.
DERBİDE MASKEYLE OYNAYABİLECEK
22 yaşındaki futbolcunun pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi. Gül'ün karşılaşmada Victor Osimhen'in kullandığına benzer özel bir maskeyle sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Deniz Gül, transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasıyla bugüne dek 11 karşılaşmada görev aldı. Milli oyuncu, bu maçlarda 2 gollük katkı sağladı.