Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçta golü atan ancak pozisyonda burnu kırıldığı için ameliyat edilen Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisindeki durumu netleşti.

DERBİDE MASKEYLE OYNAYABİLECEK

22 yaşındaki futbolcunun pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde forma giyebileceği ifade edildi. Gül'ün karşılaşmada Victor Osimhen'in kullandığına benzer özel bir maskeyle sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Deniz Gül, transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasıyla bugüne dek 11 karşılaşmada görev aldı. Milli oyuncu, bu maçlarda 2 gollük katkı sağladı.

İlgili Haberler