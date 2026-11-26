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Erzurumlu Maddy lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz, ailesiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Geçmişte ailesinin kendisine uyguladığı kısıtlamalardan bahseden Korkmaz, özellikle giyim konusunda özgür olmadığını dile getirdi.

"MİNİ ETEK GİYMEM YASAKTI"

Çok baskıcı bir aileden geldiğini söyleyen Buse Korkmaz, mini etek giymesine izin verilmediğini belirtti. TikTok üzerinden kazandığı paralar sayesinde ekonomik bağımsızlığını elde ettiğini anlatan fenomen, ailesine karşı artık kendi kararlarını alabildiğini ifade etti.

"AİLEMİ TERBİYE ETTİM"

Ailesinin kendisine yönelik tutumunun değiştiğini söyleyen Korkmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok baskıcı bir aileden geliyorum. Mini etek giymem yasaktı. Ben de TikTok'tan kazandığım paralarla maddi özgürlüğümü elime aldım ve ailemi terbiye ettim. Bu mini eteği artık annem babam bana hediye alıyor."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi