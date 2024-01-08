Altın Küre ödüllerinde şıklıkları ile göz kamaştıran 14 yıldız

Hollywood grevlerinden bu yana ilke kez düzenlenen ödül töreniBeverly Hilton'da düzenlendi. Törene ünlülerin giydiği bir birinden şık elbiseleri damga vurdu.

2024 Altın Kürelerindeki en iyi 14 giyinen yıldız:

Elspeth Catton: Rosamund Pike'nin Saltburn karakteri olan Elspeth Catton, törende Dior'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonundan bir parça giydi. Rosamund Pike, karakterini temsil edip etmediği sorulduğunda, "Tuhaf bir cenaze havası" olduğunu söyledi ve siyah dantel şapkasının son dakika bir aksesuar olduğunu açıkladı.

Hunter Schafer: Hunger Games basın turundaki muhteşem giysileriyle tanınan Hunter Schafer, Altın Küreler için özel yapılmış pembemsi bir Prada elbisesiyle karşımıza çıktı. Şeffaf ve ethereal kumaşlar, rüzgarın kendisi gibi görünüyordu.

Natasha Lyonne: Natasha Lyonne, her yıl ünlülerin couture gösterilerine yeterince dikkat etmedikleri ve modaya uygun fantastik riskler almadıkları yönündeki şikayetlere meydan okuyor. 2023 Bahar/Yaz podyumundan bir Schiaparelli tasarımı giydi ve Twitter'da pek çok yorumcu "Evet... O almış" dedi.

Dua Lipa: Kırmızı halı röportajlarında konuşan Dua Lipa, bu akşam Barbie için aday gösterilen "Dance the Night" şarkısı için, şarkının ve filmin enerjisinin setteki gibi olduğunu söyledi. Özel Schiaparelli elbisesi, arşiv Tiffany kolyesi, görünümü daha da önemli hale getiriyordu.

Da'Vine Joy Randolph: Da'Vine Joy Randolph, Alexander Payne'in komedi-draması The Holdovers'daki rolü ile kadın yardımcı oyuncu dalında ilk Altın Küre ödülünü kazandı. Custom Rodarte elbisesi, Mulleavy kızlarının tarzına uygun olarak, Randolph'u göksel bir varlık gibi gösterdi.

Jennifer Aniston: Jennifer Aniston, kırmızı halıya yeni bir saç modeli ile adım attığından beri Twitter'da popüler. Siyah straplez Dolce & Gabbana elbisesi, etek kısmındaki desenli boncuk detayları ile sade ve zarif bir görünüm sergiledi.

Greta Lee: Past Lives, tamamen gerçekleşmemiş romantizmle ilgili olsa da, Greta Lee'nin Loewe ile olan ilişkisi şu anda yaşamakta olduğumuzda minnettar olduğumuz bir şey. Özel tasarımı olan tereyağı görünümlü elbisesi, göze çok hoş görünüyordu.

Taylor Swift: Taylor Swift, parlak gümüş elbiseleriyle tanınmıştı, ancak törende Yeşil metalik Gucci elbisesiyle alışılmış tarzının dışına çıktı Elbise, akıcı bir şekilde yılan desenli ve imza tarzından heyecan verici bir ayrılık gibi hissettiriyor.

Natalie Portman: Natalie Portman'ın güzelliği sıkça klasik bir tabloya benzetilir, parlak boncuklu Dior elbisesi de bize bir Monet şaheserini hatırlatıyor. Görünüm, Raf Simons tarafından tasarlanan 2012 Sonbahar Haute Couture Dior koleksiyonundan esinlenmiş gibi görünüyor.

Oprah: The Color Purple'ı tanıtmak için Oprah mor giydi, tabii ki. Geçen ilkbaharda Louis Vuitton defilesine katılan efsane, markanın ekibinin kendisine ne yapabileceğini sorduğunu ve "Mor olmalı!" dediğini söyledi. Sonuç olarak, moru başka kimse onun kadar güzel giyemez.

Julia Garner: 2024'ün rengi şimdiden kırmızı gibi görünüyor. Julia Garner, resmen parladı ve iki adet askıya benzeyen düşük kesimli elbisesiyle, kırmızı halı için yeni bir standardı belirledi..

Carey Mulligan: Schiaparelli'nin en son couture defilesindeki lobster elbisesi interneti salladı ve gerçek bir moda lezzeti olarak kabul edildi. Ancak bu görünüm, aslında 1949'dan alınan bir arşivlik Schiaparelli tasarımına dayanıyor ve Carey Mulligan bu akşam bu elbiseyi giydi. Bu, kırmızı halıda diğer hiçbir şeyin olmadığı tuhaf, garip, seksi ve evet, lezzetliydi.