ABD Başkanı Donald Trump, 18 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde Fox News muhabiri Jacqui Heinrich'in sorularını yanıtladı. Röportajda son günlerde ABD'de yaşanan büyük çaplı teknik arızalar ve elektrik şebekesine yönelik endişeler gündeme geldi. Heinrich, Trump'ın elektrik altyapısına yönelik tehditler nedeniyle daha önce ulusal acil durum kararı aldığını hatırlatarak bazı Amerikalıların olası bir felakete karşı gıda ve su stokladığını belirtti. Muhabir, ülkede endişe yaşayan vatandaşlara ne söylemek istediğini sordu.

"RAHAT OLUN, HER ŞEY YOLUNDA"

Trump, art arda yaşanan kesintilerin daha büyük bir krizin habercisi olduğu yönündeki endişeleri reddederek vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. ABD Başkanı, "Onlara rahat olmalarını söyleyin. Her şey yolunda. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar" ifadelerini kullandı. JPMorgan Chase ve diğer büyük kuruluşlarda yaşanan sorunları örnek gösteren Trump, farklı şirketlerde ortaya çıkan kesintilerin tek bir olayın parçaları olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

"BİR SORUN VARSA BEN SİZE HABER VERİRİM"

Trump, yaşanan gelişmelerin koordineli bir saldırının parçası olabileceğine yönelik şüphelere de yanıt verdi. ABD Başkanı, "Bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Bir sorun olursa size haber veririm" diyerek kamuoyuna güvence vermeye çalıştı. Büyük şirketlerde zaman zaman teknik aksaklıklar yaşanabileceğini belirten Trump, mevcut olayların ülke çapında olağanüstü bir tehdidin göstergesi olmadığını savundu.

"BİZE BUNU YAPAN AĞIR BİR KARŞILIK ALIR"

ABD Başkanı, yaşanan kesintilerin arkasında yabancı bir ülkenin bulunabileceğine ilişkin sorulara da değindi. Olası bir saldırganın ABD'nin vereceği karşılığı bildiğini öne süren Trump, herhangi bir ülkenin böyle bir eyleme girişmesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Çin'de bulunduğunu hatırlatan Trump, belirli bir ülkenin adını vermek istemediğini ifade ederken, ABD'ye yönelik kasıtlı bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

MEDYAYI HEDEF ALDI: "BU İŞTEN EĞLENİYORLAR"

Trump, yaşanan teknik arızaların kamuoyuna aktarılış biçimini de eleştirdi. Basının gelişmeleri gereğinden fazla büyüttüğünü savunan ABD Başkanı, "Bence basın da bundan biraz eğleniyor" ifadelerini kullandı. Benzer kesintilerin Joe Biden yönetimi döneminde yaşanması halinde aynı ölçüde haber yapılmayacağını ileri süren Trump, önceki yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Trump'a göre büyük şirketlerin karşılaştığı teknik sorunlar, yönetimin başarısızlığı gibi yansıtılıyor.

UÇUŞ KRİZİNE DE DEĞİNDİ

Trump'ın açıklamaları sırasında 13 Kasım'da ABD genelinde yaşanan büyük uçuş krizi de gündeme geldi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle ülke genelindeki uçuşlar saatlerce durdurulmuş, binlerce sefer iptal edilmişti. Trump, havacılık altyapısında kullanılan bazı ekipmanların eski olduğunu kabul ederken, yönetimin güvenliği ön planda tutarak doğru karar verdiğini savundu. ABD Başkanı, hava trafik kontrol sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini belirtti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEKİ KESİNTİLERİ NORMAL KARŞILADI

Microsoft, Apple, United Airlines ve JPMorgan Chase gibi büyük şirketlerde yaşanan arızalara da değinen Trump, teknoloji altyapısındaki yenileme çalışmalarının zaman zaman kesintilere neden olabileceğini söyledi. Büyük kuruluşların sürekli yeni ekipman ve yazılımlar kullandığını hatırlatan ABD Başkanı, sistemlerde yaşanan sorunların birbirinden bağımsız teknik aksaklıklar olduğunu yineledi. Trump'ın bu açıklamaları, kısa süre içerisinde çok sayıda kritik hizmetin etkilenmesinden endişe duyan Amerikalılara yönelik bir güvence niteliği taşıdı.

WASHINGTON'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Trump'ın açıklamalarından önce ABD Kongresinde de son günlerde yaşanan kesintiler masaya yatırılmıştı. Güvenlik ve istihbarat yetkilileri, havacılık, bankacılık ve teknoloji sistemlerindeki sorunların koordineli bir siber saldırıdan kaynaklandığını gösteren kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Buna rağmen peş peşe meydana gelen arızalar, ülkenin kritik altyapısının güvenliği ve olası büyük çaplı kesintilere hazırlık düzeyi konusunda tartışmaları artırdı.

TRUMP'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

ABD Başkanı'nın vatandaşlara yaptığı sakin olma çağrısı farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kullanıcılar Trump'ın açıklamalarını endişeleri azaltmaya yönelik bir güvence olarak değerlendirirken, bazıları ise yaşanan gelişmelerin yeterince ciddiye alınmadığını savundu. Özellikle Kovid-19 salgınının ilk döneminde yapılan açıklamaları hatırlatan paylaşımlarda, büyük krizlerin başlangıçta küçümsenmemesi gerektiği dile getirildi. Trump ise mevcut arızaların birbirinden bağımsız olduğunu belirterek ciddi bir tehlike durumunda kamuoyunu bilgilendireceğini yineledi.

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