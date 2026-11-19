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Vincent van Gogh'un hayatının son iki ayında yaptığı "Châtaigniers en fleurs" (Çiçek Açmış Kestane Ağaçları) tablosu, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 190,4 milyon dolara (144,8 milyon sterlin) satıldı. Satış, BBC'nin haberine göre sanatçının müzayededeki rekorunu kırdı.

Ünlü ressamın bir önceki müzayede rekoru 2022'de kırılan 117,2 milyon dolardı. Satıştan önce tablonun değeri 180 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Eseri kimin satın aldığı henüz açıklanmadı.

SATIŞTAN SAATLER ÖNCE ANLAŞMA SAĞLANDI

Çarşamba günkü satış, tablonun Nazilerin yükseldiği dönemde baskı altında elden çıkarıldığı iddiasıyla ilgili anlaşmazlığın son anda çözülmesinin ardından gerçekleşti. Sotheby's, müzayededen saatler önce tablonun sahibi Blaquier-Arrieta ailesi ile eserin önceki Alman sahipleri Fischer ailesinin mirasçıları arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Fischer ailesinin mirasçılarını temsil eden avukatın, tablonun İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Amsterdam'da, ailenin yayınevinin Naziler döneminde uğradığı mali kayıplar nedeniyle satıldığını öne sürdüğü bildirildi. Sotheby's açıklamasında, "Tablonun Nazi dönemine ait karmaşık geçmişi ve Fischer ailesinin Holokost sırasında yaşadığı acılar göz önünde bulundurularak iki aile karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüme ulaştı" ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜ YAYINCIDAN ARJANTİNLİ AİLEYE

Sotheby's'in aktardığına göre eseri 1909'da ünlü Alman yayıncı Samuel Fischer satın aldı. Tablo, Fischer'in 1934'teki ölümünün ardından ailesinde kaldı. 1932 ya da 1933'te Amsterdam'da Paul Cassirer'e emanet edilen eser, 1936'da Paris'te Henriette ve Marcel Kapferer'e geçti.

Blaquier ailesi tabloyu 1975'te satın aldı ve yarım asrı aşkın süre elinde tuttu. 1890'da yapılan yağlı boya eser, Sotheby's'e göre o döneme ait olup hâlâ özel koleksiyonlarda bulunan en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: BBC