Ünlü komedyen Hayrettin'in sunduğu programda yaşanan beklenmedik olay şaşkınlık yarattı. Programa katılan bir fenomen, diğer konuklardan birine aniden uçan tekme attı. Ne olduğunu anlamadan tekmeli saldırıya uğrayan konuk, yaşananlara sinirlenerek karşılık vermeye çalıştı. Ancak fiziksel olarak yetersiz kalınca fenomene müdahale edemedi.

BİR ANDA UÇAN TEKME ATTI

Eğlenceli anların yaşandığı programda, fenomenin beklenmedik hareketiyle ortam bir anda gerildi. Programın konuklarından birini hedef alan fenomen, aniden havaya sıçrayarak uçan tekme attı. Tekmenin hedefi olan konuk ise karşılaştığı bu hareket karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

SİNİRLENDİ AMA KARŞILIK VEREMEDİ

Kendisine atılan tekmenin ardından öfkelenen konuk, fenomene karşılık vermek istedi. Ancak aralarındaki fiziksel güç farkı nedeniyle istediği gibi müdahale edemedi. Yaşanan olayda konuğun sinirlenmesine rağmen karşılık verememesi, programdaki gerginliği daha da belirgin hale getirdi.

EĞLENCE BİR ANDA GERGİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

Hayrettin'in programında yaşanan olay, eğlence amacıyla bir araya gelen konuklar arasında beklenmedik bir gerilime sahne oldu. Fenomenin uçan tekmesi ve diğer konuğun buna karşılık verme çabası, programın en çarpıcı anlarından biri oldu. Olayın ardından taraflar arasında başka bir müdahale yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi bulunmuyor.