Haberler

Şırnak'ta bayramda çifte başarı: 44 aranan şahıs yakalandı, ölümlü kaza yaşanmadı

Şırnak'ta bayramda çifte başarı: 44 aranan şahıs yakalandı, ölümlü kaza yaşanmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde yürüttüğü denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişiyi yakaladı. Polis sorumluluk bölgesindeki karayollarında ise ölümlü kaza yaşanmadı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramını kapsayan 9 günlük tatil süresince yürüttüğü denetim ve operasyonların bilançosunu açıkladı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilirken, polis sorumluluk bölgesindeki şehirlerarası karayollarında ise ölümlü trafik kazasının yaşanmaması dikkat çekti.

Bayram boyunca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, asayiş uygulamaları, yol kontrolleri ve operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Öte yandan trafik ekiplerinin şehirlerarası karayollarında gerçekleştirdiği sıkı denetimler de olumlu sonuç verdi. Bayram tatili süresince polis sorumluluk bölgesindeki karayollarında ölümlü trafik kazasının meydana gelmediği bildirildi. Sürücülere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları, hız kontrolleri ve trafik uygulamalarının kazaların önlenmesinde etkili olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "9 günlük tatil süresince yaptığımız denetim ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 44 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim ettik. Polis sorumluluk bölgemizde bulunan şehirlerarası karayollarında ölümlü trafik kazası gerçekleşmemiştir. Şırnak'ımızın huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor