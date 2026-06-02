Haberler

Tekirdağ'da bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşandı

Tekirdağ'da bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ'ın sahilleri, doğa rotaları ve turizm noktaları yoğun ilgi gördü. Ganos Dağları fotoğraf tutkunlarını, Uçmakdere ise yamaç paraşütüyle adrenalin severleri ağırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü, kentin İstanbul'a yakınlığı sayesinde kısa tatilcilerin tercihi olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ'da sahiller, doğa rotaları ve turizm noktalarında yoğunluk yaşandı.

Bayram tatili boyunca kentteki plajlarda yoğunluk yaşanırken, Ganos Dağları fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen doğa ve spor tutkunları, Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak bölgenin doğal güzelliklerini havadan izleme fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bayram süresince Tekirdağ'ın turizm destinasyonlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Tekirdağ'ın tatil süresince tercih edilen önemli bir kent olduğunu aktaran Karaküçük, "İstanbul'a yakın konumuyla kısa süreli tatil planlayanların tercihleri arasında yer alan kent, kültür, doğa ve deniz turizmini bir arada sunarak bayram boyunca hareketli günler yaşadı." dedi.

Karaküçük, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla Tekirdağ'ın, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu dile getirdi.

Tatilcilerin kentte katıldıkları etkinliklerle farklı deneyimler yaşadığını anlatan Karaküçük, "Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Uçmakdere ise yamaç paraşütü etkinlikleriyle bayram tatilinin en gözde rotalarından biri oldu. Elverişli hava koşulları sayesinde çok sayıda ziyaretçi gökyüzünden eşsiz Tekirdağ manzarasını izleme fırsatı buldu." diye konuştu.

Karaküçük, kentte bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 10 bin kişinin ziyaret ettiğini, kentin kültürel mirasını yakından tanımak isteyen ziyaretçilerin müzelerde yoğunluk oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda iş insanı Yunus Göçer'den savunma: Ben de hukukçuyum...

43. duruşmada ilk savunma: Ben de hukukçuyum...
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar

Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar
Göcek açıklarında balina görüntülendi

Dün Hatay bugün tatil cenneti belde! Dev misafiri görenler şaştı kaldı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Helal rızık peşinde feci kaza
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı