Haberler

5 bıçak darbesiyle kuzenini yaralayan şahıs tutuklandı

5 bıçak darbesiyle kuzenini yaralayan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı ziyareti için gelen amca çocuğunu bıçakla 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ali D., jandarma tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amca çocuğunu bıçakla 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketi Kurşunlu Mahallesi'ne gelen Mehmet D. (42) ile aynı mahallede ikamet eden amcasının oğlu Ali D. (32) arasında sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından Ali D., çıkarıldığı mahkemece adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 7 isimle birden yollar ayrıldı
Kayahan'ın kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e şok suçlama: İlişkinizi öğrendiğimde...
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında

Yolcu otobüsünün önünü kesen eşkıyalara rekor para cezası

Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var

Ünlü şarkıcıdan müzik dünyasını karıştıracak yapay zeka iddiası
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi