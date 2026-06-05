BARÜ ailesi geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ailesi Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. Programa BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya başta olmak üzere akademik ve idari personel katıldı.

Programda konuşan Rektör Akkaya, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek "Herkesin geçmiş Kurban Bayramı kutlu olsun. Kurban demek yardımlaşmak demektir. Bizler de böyle dini ve milli bayramlarda birbirimize daha çok yakınlaşıyoruz. Her günün heyecanlı geçtiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu süreçte böylesine değerli buluşmaların kıymeti daha da artıyor. Temennimiz BARÜ ailesi olarak sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde daha uzun yıllar boyunca nice bayramlarda ve güzel günlerde bir araya gelerek aynı sevinçleri paylaşmaktır." dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, akademik ve idari personel karşılıklı iyi dileklerini ileterek bayram sevincini paylaştı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı