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Avrupa'ya açılan bazı gümrük kapılarında Kurban Bayramı'nda araç ve yolcu giriş rekoru kırıldı

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Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs'ta İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında tüm zamanların en yüksek günlük araç giriş rakamlarına ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs'ta Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli'de tüm zamanların en yüksek günlük araç giriş rakamlarına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük kapılarındaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlar ile misafirlerin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kurban Bayramı tatili verilerine dikkati çekilen açıklamada, Avrupa'ya açılan bazı kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde 1 Temmuz 2023'te kaydedilen 2 bin 692 binek araç rekorunun Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs'ta aşılarak 2 bin 926 araç girişiyle tarihi zirveye ulaşıldığı kaydedildi.

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde 1 Haziran 2023'te kaydedilen 1831 binek araç giriş rekorunun da 30 Mayıs'ta geride bırakıldığı ve 1871 işlemle rekor tazelendiğini aktarıldı.

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde 3 Ağustos 2025'te kaydedilen 1447 binek araç giriş rekorunun 30 Mayıs'ta 1489 araçla aşıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu kapıdaki bir başka rekora da yer verildi.

Açıklamada, Pazarkule'de 3 Ağustos 2025'te 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekorunun 30 Mayıs'ta 4 bin 833 ile aşıldığı bildirildi.

Gümrük kapılarında yürütülen çalışmalara dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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