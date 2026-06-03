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Iğdır Üniversitesi'nde 18. yıl resepsiyonu

Iğdır Üniversitesi'nde 18. yıl resepsiyonu
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Iğdır Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümü, Kurban Bayramı bayramlaşması ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel'in görevdeki ilk yılını tamamlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümü, Kurban Bayramı bayramlaşması ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel'in görevdeki ilk yılını tamamlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümü, Kurban Bayramı bayramlaşması ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel'in görevdeki birinci yılını tamamlaması münasebetiyle düzenlenen resepsiyon yoğun ilgi gördü. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "18 yıl önce kurulan Iğdır Üniversitemiz bugün bölgesinde söz sahibi olan, uluslararası iş birlikleri geliştiren, bilimsel üretim ve toplumsal katkılarıyla övgüyle söz edilen bir yükseköğretim kurumudur. Eğitimden araştırmaya, kültürden sanata, spordan toplumsal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda önemli projelere imza atmıştır" dedi.

Üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Gürel, üniversitenin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yoğun katılımın olduğu resepsiyonda Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri tarafından konser verildi. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konser, programa renk katarken resepsiyon bayramlaşma, üniversitenin kuruluş yıl dönümü pasta kesimi ve sohbetlerin ardından sona erdi.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Mediko Sosyal Tesisi yerleşkesinde gerçekleştirilen programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, il protokolü, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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