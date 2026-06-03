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Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 1 milyon 51 bin 507 araç geçti

Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 1 milyon 51 bin 507 araç geçti
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Kurban Bayramı tatilinde Ankara-İstanbul arasındaki Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı. Yoğunluk tatilin ilk günlerinde Ankara, son günlerinde ise İstanbul yönünde yaşandı.

ANKARA ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'nden, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk, tatilin ilk günlerinde Ankara istikametine, son günlerinde İstanbul istikametine doğru yaşandı. Otoyolda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden, 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı. 587 bin 526 araç tatil boyunca Ankara istikametine geçiş yaparken, 463 bin 981 araç ise İstanbul yönüne geçiş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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