Kurban Bayramı, Ayvalık-Midilli hattında turizmcilerin yüzünü güldürdü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatili, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında sefer düzenleyen turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

Bayram süresince Midilli Adası'na yaklaşık 7 bin yolcu taşıyan feribot işletmecileri, bayram sonrası başlayacak yaz sezonundan da umutlu olduklarını ifade etti.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde toplam 30 sefer gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizimle birlikte Ayvalık'tan Midilli'ye sefer yapan diğer firmalarla birlikte bayram süresince yaklaşık 75 sefer yapıldı. Bu seferlerde yaklaşık 7 bine yakın yolcu Midilli Adası'na geçti. Bunların yaklaşık 500'ünü yabancı uyruklu turistler oluşturdu. Geri kalan yolcular ise Türk tatilcilerdi" dedi.

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Jale, "Geçmiş yıllarda daha yoğun dönemler yaşadık. Ancak Kurban Bayramı'nın mayıs ayına denk gelmesi ve deniz turizminin henüz tam anlamıyla başlamamış olmasına rağmen bu rakamlar oldukça sevindirici. Bunun yanı sıra İzmir'in Dikili ve Aliağa ilçelerinden de Midilli'ye seferlerin başlaması yolcu sayılarımızı etkiledi. Buna rağmen hedeflediğimiz rakamlara ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 yaz sezonu için de umutlu olduklarını vurgulayan Jale, "Önümüzdeki yaz sezonunda geçen yılın rakamlarını yakalayacağımızı, hatta yüzde 10 ila 15 oranında artış yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ayvalık'tan Midilli Adası'na yılda yaklaşık 1200 sefer gerçekleştiriliyor. Bu, oldukça önemli bir rakam. Türkiye'den Yunan adalarına yapılan seferler arasında en yoğun deniz hudut kapılarından biri Ayvalık'tır. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda yılın 12 ayı boyunca sefer yapılabiliyor ve kötü hava şartları dışında seferlerde aksama yaşanmıyor" diye konuştu.

"Kapı vizesi önemli avantaj"

Yunanistan tarafından uygulanan kapı vizesinin de önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Ali Jale, "Türk vatandaşları Avrupa'ya çıkışta Schengen vizesi konusunda zorluk yaşayabiliyor. Kapı vizesi uygulaması bu noktada büyük kolaylık sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda yaklaşık 20 bin kapı vizesi verildi. 2026 yılında da en az 20 bin kişinin Ayvalık üzerinden kapı vizesiyle Midilli Adası'na geçiş yapacağını düşünüyorum" dedi.

"Ayvalıklı esnafın kaygıları yersiz"

Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etmesinin Ayvalık'taki esnaf ve turizm işletmecileri açısından olumsuz bir tablo oluşturmadığını savunan Jale, şunları söyledi:

"Bazı esnaf ve turistik tesis işletmecileri, vatandaşların Yunan adalarını tercih etmesi nedeniyle Ayvalık turizminin zarar görebileceğini düşünüyor. Ancak Kurban Bayramı sürecine baktığımızda böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Biz Midilli'ye yaklaşık 7 bin yolcu taşıdık ancak aynı dönemde Ayvalık'ta 500 binin üzerinde tatilci vardı. İlçede çok ciddi bir yoğunluk yaşandı. Dolayısıyla turizm gelirinin homojen bir şekilde dağıldığına inanıyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı