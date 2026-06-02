Bakan Ersoy: "Kurban Bayramı Tatili Boyunca Müze ve Ören Yerlerimizde 1 Milyon 514 Bin 211 Ziyaretçiyi Ağırladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili boyunca müze ve ören yerlerinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. En çok ziyaret edilen yerler arasında Efes, Pamukkale ve Göbeklitepe öne çıktı.

"Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık."

Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız: Efes Ören Yeri 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48 bin 843 ziyaretçi."

Kaynak: ANKA
