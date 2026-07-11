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İstanbul Vakfı kurban bağışlarını kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı

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İstanbul Vakfı, Kurban Bayramı'nda topladığı 45,7 milyon lira bağışla 25 bin 620 konserve kavurma ve 2 bin 745 ilikli kemik suyu hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. 2020'den bu yana toplam bağış 391 milyon lirayı aştı.

İstanbul Vakfına yapılan kurban bağışları kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen İstanbul Vakfı Kurban Bağışları Kavurma Konservesi Dağıtımı Tanıtım Töreni'nde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vakfın Kurban Bayramı'nda 45 milyon 734 bin 775 lira bağış topladığını kaydetti.

Bu bağışlar sayesinde kesilen kurbanlardan 25 bin 620 konserve kavurma ile 2 bin 745 ilikli kemik suyu ve çorba elde edildiğini aktaran Aslan, bunların dağıtıma hazır hale geldiğini söyledi.

Aslan, İstanbul Vakfının, her Kurban Bayramı'nda Valilik izniyle Kurban Bağış Kampanyası'nı titizlikle yürüttüğünü ifade ederek, "Hayırsever yurttaşlarımızın 2020 yılından bu yana tam 391 milyon 299 bin 243 lira bağışı toplandı. 57 bin 496 kurban hissesi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bugüne kadar 1 milyon 83 binden fazla ailemizin sofrasını bereketlendirdi. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, kurban etinden hazırlanan konserve kavurma, ilikli kemik suyu ve çorbayı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araç, tören alanından uğurlandı.

Törene, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemur Çimen ile meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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