Abant, Gölcük ve Yedigöller'e Kurban Bayramı'nda 16 bin 219 araç giriş yaptı

Kurban Bayramı'nda Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller milli parklarına 16 bin 219 araç girişi yapıldı. Ziyaretçiler doğa yürüyüşü, piknik ve fotoğraf çekimiyle vakit geçirdi.

Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı'nda Abant'a 9 bin 274, Gölcük'e 6 bin 68 ve Yedigöller'e 877 otomobil, minibüs, midibüs, otobüs ve motosiklet giriş yaptı.

Toplam 16 bin 219 aracın giriş yaptığı Bolu'daki tabiat ve milli parklara gelen ziyaretçilerden bazıları göllerin çevresinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise aileleriyle piknik yaparak vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
