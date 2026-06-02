Gölcük Tabiat Parkı bayram sonrası sessiz güzelliğine büründü

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, bayram yoğunluğunun ardından huzur dolu atmosferine geri döndü. Gökyüzünün göl yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri mest etti.

Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan ve 'tabiatın kalbi' olarak nitelendirilen Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde on binlerce tatilcinin akınına uğradı. Şehir dışından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu tatil yoğunluğunun bitmesiyle doğa harikası parkta sessizlik hakim oldu. Çam ormanlarının arasındaki saklı cennet kalabalığın çekilmesiyle o bilindik "soft" güzelliğine büründü. Rüzgarsız havada gökyüzünün maviliği ve ağaçların yeşil tonlarının göl yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri mest etti. - BOLU

