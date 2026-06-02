Bayram dönemi "depolama", yaz sezonu ise "serinleme" ürünlerine talebi artırdı

Hepsiburada verileri, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı'nın ardından tüketicilerin alışveriş tercihlerinin serinleme ve gıda depolama ürünlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayısta bir önceki aya kıyasla vantilatörlere yönelik talep yüzde 123, derin donduruculara yönelik talep yüzde 90, klimalara yönelik talep ise yüzde 16 arttı.

Kurban Bayramı öncesindeki alışveriş hareketliliği ve yaz sezonuna yönelik hazırlıkların etkisiyle tüketiciler, gıdaları daha uzun süre muhafaza etmeye yönelik ürünlere yöneldi. Bu kapsamda derin dondurucu kategorisindeki talep nisan ayına göre yüzde 90 yükseldi.

Mayısın ikinci ve üçüncü haftalarında talebin yoğunlaştığı kategoride Manisa, Balıkesir ve Adana en fazla alışveriş yapılan şehirler arasında yer aldı. En çok tercih edilen markalar ise Uğur, Altus ve Bosch oldu.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle serinleme ürünlerine yönelik talep de arttı. Vantilatör kategorisinde talep mayısta bir önceki aya göre yüzde 123 yükselirken, en yoğun alışveriş mayısın üçüncü ve son haftasında gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya en fazla vantilatör satın alınan şehirler olarak öne çıktı. Bu kategoride en çok tercih edilen markalar Kumtel, Raks ve Xenon Smart oldu.

Klimalar, beyaz eşya kategorisindeki toplam satışların yüzde 32'sini oluşturdu. Yaz sezonu öncesindeki hazırlıkların etkisiyle klima kategorisinde en yoğun talep mayısın ikinci haftasında kaydedildi.

Adana, Muğla ve Mersin en fazla klima satın alınan şehirler arasında yer alırken, tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar Bosch, Baymak ve Samsung olarak sıralandı.