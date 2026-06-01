Siirt'te bayram günü işlenen cinayete ilişkin 1 gözaltı
Siirt'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde sokakta bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen Özgür Bozan cinayetine ilişkin H.K. isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde 27 Mayıs günü sokakta Özgür Bozan'ın (42) bıçaklanıp başı taşla ezilmiş halde cansız bedeni bulunmuştu. Polis ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda Kooperatif Mahallesi'ndeki bir adrese Özel Harekat Polisi destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
