Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı ziyareti için gelen Mehmet Duymuş ile amca oğlu Ali Duymuş arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıkrı. Kavgada Ali Duymuş, kuzenini 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada kuzeni Mehmet Duymuş'u (42) 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Ali Duymuş (32), tutuklandı.

KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı ziyareti için Antalya'dan memleketine gelen Mehmet Duymuş ile amcasının oğlu Ali Duymuş arasında iddiaya göre sokakta küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Duymuş, elindeki bıçakla Mehmet Duymuş'u vücudunun 5 yerinden yaraladı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Mehmet Duymuş, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaralıya eskortluk yaparak hastaneye ulaştırdı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Duymuş, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ali Duymuş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
