Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın 2026 Kurban Bayramı'nda çekilen fotoğrafını paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Mayıs 2026'daki Kurban Bayramı görüşmesine ait fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafta Ömer Öcalan'ın yanı sıra kuzeni Mehmet Reşit Öcalan ve yeğeni Gülsüm Öcalan da bulunuyor.
(ANKARA) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile Mayıs 2026'daki Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu bulunan amcası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
Ömer Öcalan'ın "Serok Abdullah Öcalan" notuyla paylaştığı fotoğrafın, Mayıs 2026'da Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı'da gerçekleştirilen görüşmede çekildiği belirtildi.
Paylaşılan fotoğrafta Abdullah Öcalan ve Ömer Öcalan'ın yanı sıra kuzeni Mehmet Reşit Öcalan ve yeğeni Gülsüm Öcalan yer aldı.