İzmir İtfaiyesi 9 Günde 998 Olaya Müdahale Etti

Kurban Bayramı tatilinde alarmda olan İzmir İtfaiyesi, 3 bin 70 ihbar doğrultusunda 998 yangın ve kurtarma olayına müdahale etti. En çok hayvan kurtarma ve ot yangınları dikkat çekti.

(İZMİR) - Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil süresince alarmda olan İzmir İtfaiyesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 3 bin 70 ihbar doğrultusunda 998 olaya müdahale etti.

İzmir İtfaiyesi, 9 günlük tatil boyunca kent genelinde meydana gelen yangın ve kurtarma olaylarına müdahale etti. 23-31 Mayıs tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 3 bin 70 ihbar doğrultusunda harekete geçen ekipler, 998 olaya sevk edildi. İhbarların 530'unu kurtarma, 468'ini ise yangın vakaları oluşturdu.

İLK SIRADA HAYVAN KUrTARMALARI

Kurtarma operasyonları arasında hayvan kurtarma vakaları ilk sırada yer aldı. Ekipler, kent genelinde farklı noktalarda mahsur kalan 275 hayvanı güvenli şekilde kurtardı. Ayrıca 39 mahsur kalma, 29 kapı açma, 28 sıkışmalı trafik kazası, 37 su baskını ve 9 intihar girişimi olayına müdahale edildi. Ağaç devrilmesi, gaz kaçağı, tehlike arz eden durumlar ve benzeri birçok olayda da ekipler görev aldı.

OT YANGINLARI ÇIKTI

Yangın vakalarında ise ot yangınları dikkat çekti. Bayram tatili süresince 223 ot yangınını söndüren ekipler, olası büyüme risklerine karşı hızlı çalışma yürüttü. Bunun yanında 73 çöp yangını, 52 ev yangını, 47 araç yangını, 27 iş yeri yangını ve 43 farklı yangın olayına müdahale edildi. Aynı dönemde 3 orman yangını da ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA
