Bayramın bereketi okul bahçesine taşındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, bu yıl ikincisini düzenlediği mangal etkinliğinde öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getirdi.

Kurban Bayramı'nın ardından düzenlenen ve bayramın paylaşma kültürünü okul ortamına taşıyan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen programa veliler, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Yalçın Duman, organizasyonun birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Bu güzel buluşmayı özellikle yardımlaşma ruhunu pekiştirmek adına geçen yıl da olduğu gibi Kurban Bayramı sonrasına planladık. Etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli velilerimize ve Okul-Aile Birliğimize destekleri için gönülden teşekkür ederim. Büyük fedakarlıklarla emeği geçen öğretmenlerimize, personelimize, bizleri kırmayarak davetimize icabet eden başta İlçe Kaymakamımız Sayın Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cezmi Yıldırak olmak üzere katılan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Okul-aile iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinlik, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı