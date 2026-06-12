Haberler

Bayramın bereketi okul bahçesine taşındı

Bayramın bereketi okul bahçesine taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'deki Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, Kurban Bayramı sonrası düzenlediği mangal etkinliğinde öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getirdi. Okul Müdürü Yalçın Duman, etkinliğin yardımlaşma ve birlik duygularını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, bu yıl ikincisini düzenlediği mangal etkinliğinde öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getirdi.

Kurban Bayramı'nın ardından düzenlenen ve bayramın paylaşma kültürünü okul ortamına taşıyan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen programa veliler, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Yalçın Duman, organizasyonun birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Bu güzel buluşmayı özellikle yardımlaşma ruhunu pekiştirmek adına geçen yıl da olduğu gibi Kurban Bayramı sonrasına planladık. Etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli velilerimize ve Okul-Aile Birliğimize destekleri için gönülden teşekkür ederim. Büyük fedakarlıklarla emeği geçen öğretmenlerimize, personelimize, bizleri kırmayarak davetimize icabet eden başta İlçe Kaymakamımız Sayın Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cezmi Yıldırak olmak üzere katılan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Okul-aile iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinlik, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme! Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama yapılıyor

Umut Altaş'ın işaret ettiği yerler didik didik aranıyor
Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanına 30 yıl hapis
'Belediye başkanıyım' deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Başkanın adını duyan parayı gönderdi! Büyük vurgun ortaya çıktı
Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı

Antalya'da okul servisi otomobille çarpıştı: 7'si anaokulu öğrencisi 9 yaralı
Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu